В Шебекинском округе мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ

По его словам, пострадавший мужчина был доставлен попутным транспортом в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.
После оказания необходимой помощи бригада скорой медицинской помощи транспортирует пациента в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и специализированного лечения.
Ранее в Белгородской области боец добровольческого отряда «Орлан» получил ранения в ходе боевого задания. Инцидент произошёл в хуторе Екатериновка Волоконовского округа. Боец, чьё имя не называется, был ранен осколками при отражении атаки FPV-дрона. Также сообщалось о ликвидации последствий падения обломков БПЛА на Кубани. На территории портового терминала в посёлке Волна ликвидировали открытое горение одного топливного резервуара. Пламя на втором полностью потушили.
