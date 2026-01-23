Ричмонд
В Шебекинском округе мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ

В результате удара беспилотника по автомобилю в районе села Архангельское Шебекинского округа ранен мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

По его словам, пострадавший мужчина был доставлен попутным транспортом в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.

После оказания необходимой помощи бригада скорой медицинской помощи транспортирует пациента в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и специализированного лечения.

Ранее в Белгородской области боец добровольческого отряда «Орлан» получил ранения в ходе боевого задания. Инцидент произошёл в хуторе Екатериновка Волоконовского округа. Боец, чьё имя не называется, был ранен осколками при отражении атаки FPV-дрона. Также сообщалось о ликвидации последствий падения обломков БПЛА на Кубани. На территории портового терминала в посёлке Волна ликвидировали открытое горение одного топливного резервуара. Пламя на втором полностью потушили.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

