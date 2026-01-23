Ричмонд
Число погибших в пожаре в торговом центре Пакистана достигло 67

Пожар в торговом центре Gul Plaza в Карачи привёл к гибели 67 человек. Об этом сообщили местные власти телеканалу Geo. Предварительные данные указывают на то, что огонь возник в магазине искусственных цветов, где в момент возгорания находились дети.

Источник: Life.ru

«На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы», — уточнили в эфире.

Пожар начался вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса в густонаселенном районе города и был полностью потушен лишь на третьи сутки. Медики установили личности 15 жертв. Под завалами могут находиться более 80 человек.

По данным следствия, версия о коротком замыкании электропроводки не подтверждается. Предполагается, что возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём. Российское посольство в Пакистане выразило соболезнования в связи с трагедией.

Ранее сообщалось, что в Омске была проведена массовая эвакуация из школы из-за задымления при минусовой температуре. 631 ребёнок и 36 сотрудников самостоятельно покинули здание, площадь пожара составила 10 кв. метров. Причина возгорания устанавливается специалистами, происшествие прошло без пострадавших, сообщили в МЧС региона.

