Мстил за смерть подруги. Почему школьник устроил поножовщину в Нижнекамске?

В Нижнекамске расследуют поножовщину в местном лицее. Властям и специалистам предстоит выяснить мотивы нападения 13-летнего ученика на сотрудницу школы. Как выяснилось, за внешней благополучностью подростка скрывались глубокая травма, увлечение деструктивным контентом и тревожные сигналы, оставленные без внимания.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Как школьник прошёл охрану.
Утро 22 января в Нижнекамском многопрофильном лицее № 37 началось как обычно. Тихий учебный день был внезапно прерван взрывами петард и криками. Ученик седьмого класса Данис Разов, вооружившись ножом и взрывными устройствами, напал на 53-летнюю уборщицу. Благодаря оперативным действиям педагогов, моментально забаррикадировавших двери кабинетов, и быстрому прибытию силовиков, удалось избежать более страшных последствий. Пострадавшая женщина была госпитализирована с порезами руки, жизнь её вне опасности. Сам подросток получил ожоги от петард и был задержан.
Расследование выяснило, что 13-летний подросток пришёл в лицей с рюкзаком, в котором были спрятаны нож, тактическая разгрузка, перчатки, петарды и сигнальное устройство, напоминающее пистолет. На входе в учебное заведение, несмотря на его статус объекта первой категории защиты, рамки металлодетектора не сработали или отсутствовали.
Пройдя на занятия, на первом же уроке он вышел в туалет, где переоделся в «боевую» экипировку. Выйдя в коридор, он столкнулся с уборщицей. По предварительным данным, произошёл конфликт, в ходе которого подросток бросил под ноги женщине петарду, а затем нанёс ей несколько ударов ножом по руке. Прогремевшие взрывы стали сигналом для охраны, которая нажала тревожную кнопку.
Мальчик обжёгся от взрыва петарды, испугался крови, убежал и забился в угол. Уборщица отбилась, дала ему отпор. Услышав объявление тревоги по громкой связи, педагоги оперативно заблокировали двери кабинетов, а ученики укрылись в классах. В течение нескольких минут к лицею прибыли наряды Росгвардии, МВД и МЧС. Подростка, спрятавшегося в одном из помещений, задержали и госпитализировали с ожогами кистей. Всех остальных детей и сотрудников эвакуировали, занятия отменили.
Мотивы нападения.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство и халатности. Основная работа сейчас направлена на выяснение причин, толкнувших подростка на этот шаг. Вырисовываются несколько версий, которые, возможно, переплелись в сознании ребёнка.
На тактической разгрузке подростка была обнаружена надпись «Лиза 20.01.26». Несколькими днями ранее, 20 января, ученица этого же лицея Лиза погибла, сорвавшись с крыши многоэтажного дома. Как рассказали «АиФ-Казань» одноклассники мальчика, она была единственной подругой Даниса. Трагедию он переживал крайне тяжело. Есть предположение, что его действия могли быть попыткой мести или следствием глубокого эмоционального срыва на фоне горя.
По информации из школьных чатов, подросток был аутсайдером в коллективе. Его, по некоторым данным, дразнили за лишний вес и внешность. В ответ он проявлял агрессию. Перед самым нападением он отправил в общий чат класса оскорбительное сообщение. Это классическая картина социального неблагополучия ребёнка в школе.
Наиболее тревожной выглядит версия о сознательном подражании. Как ранее выяснил «АиФ-Казань», подросток увлекался темой скулшутинга. В его аккаунтах в социальных сетях были обнаружены стикеры с изображением Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. Один из его ников отсылал к массовому убийству в США, на аватарке стояло фото Антона Лундина-Петтерссона, напавшего на школу в Швеции. В августе 2025 года он писал в чатах о возможности прийти в школу с оружием. Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», подтвердила, что подросток был активным потребителем подобного контента и даже обсуждал планы атак в сети.
Вопросы безопасности.
Инцидент обнажил серьёзные проблемы в организации охраны учебного заведения. Лицей охраняла частная охранная организация «Империя», с которой в декабре был заключён контракт на 1,4 млн рублей. Однако, как выяснилось, пронести холодное оружие и взрывные устройства в здание оказалось несложно.
При этом у самой ЧОО «Империя» уже были проблемы с законом. В 2023 и 2024 годах Росгвардия привлекала её к административной ответственности за работу сотрудников без удостоверений и нарушение правил обращения с оружием.
Этот случай — уже не первое происшествие подобного рода в России за последние месяцы. Он вновь ставит перед обществом и властями сложные вопросы.
Подросток рос в полной, внешне благополучной семье инженеров. Родители были шокированы произошедшим и утверждали, что не замечали тревожных сигналов. Выявить такого подростка крайне сложно, так как он действует скрытно. Ключевая проблема — катастрофическая нехватка психологов в школах и общая атмосфера, где «школа не любит ребенка, и ребенок не любит школу». 13-летний подросток не подлежит уголовной ответственности. Максимальное наказание для него — постановка на учет в подразделение по делам несовершеннолетних и направление в спецучреждение. Административная ответственность может грозить его родителям.
Власти Нижнекамска и Татарстана пообещали провести тщательную работу «на упреждение». Однако ясно, что установка рамок металлоискателей — лишь часть решения. Главный вызов — научиться слышать тихий крик о помощи, который дети часто выражают не словами, а изменениями в поведении, публикациями в сети и другими тревожными знаками, которые в случае с Данисом Разовым, увы, были пропущены.