Мстил за смерть подруги. Почему школьник устроил поножовщину в Нижнекамске?

Наиболее тревожной выглядит версия о сознательном подражании. Как ранее выяснил «АиФ-Казань», подросток увлекался темой скулшутинга. В его аккаунтах в социальных сетях были обнаружены стикеры с изображением Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. Один из его ников отсылал к массовому убийству в США, на аватарке стояло фото Антона Лундина-Петтерссона, напавшего на школу в Швеции. В августе 2025 года он писал в чатах о возможности прийти в школу с оружием. Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета», подтвердила, что подросток был активным потребителем подобного контента и даже обсуждал планы атак в сети.