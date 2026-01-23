Трампу понравилось предложение Путина отправить 1 млрд в «Совет Мира»

Путин предложил направить в фонд «Совета Мира» замороженные средства.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею Владимира Путина направить 1 млрд долларов из замороженных российских активов в международный «Совет мира». Об этом заявил сам Трамп.
«Предложение Путина использовать часть замороженных средств для финансирования Совета мира — очень интересное», — говорится в заявлении Дональда Трампа. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции.
Ранее Трамп объяснял решение пригласить Путина в создаваемый «Совет мира», заявив, что ждет в новой структуре лидеров стран, где у руководства есть реальная власть и контроль. Путин, в свою очередь, комментируя приглашение, сообщил о готовности России направить в общий фонд Совета один млрд долларов при условии, что деньги будут выделены за счет замороженных российских активов.