Скорость полета «Цикрон» достигает девяти скоростей звука.
Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» привлекла внимание западных военных аналитиков и вызвала у них тревогу из ‑за своих боевых характеристик. Об этом написал военный эксперт Драго Босник в статье для портала InfoBRICS.
«У сил противника есть всего несколько секунд, чтобы среагировать, что на самом деле означает, что приближающийся “Циркон” — это смертный приговор», — говорится в публикации. Автор указывает, что речь идет о сочетании гиперзвуковой скорости, сложной траектории полета и снижения заметности для современных систем ПВО и ПРО.
«Циркон» может запускаться с разных носителей, включая надводные корабли и подводные лодки, что расширяет возможности его боевого применения. Босник отмечает, что подводный старт усложняет обнаружение носителя и расчет направления удара, поскольку подлодка может наносить внезапные атаки с труднопрогнозируемых районов. Это, по его мнению, создает дополнительную нагрузку на разведку и системы раннего предупреждения западных стран.