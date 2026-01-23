В Тобольске вспыхнул пожар в квартире в многоэтажке

«Сегодня в восемь часов вечера поступило сообщение о пожаре по адресу: Тобольск, 6 микрорайон, дом 19. Пожар произошел в квартире на пятом этаже 9‑этажного дома», — сказано в сообщении. Огонь удалось локализовать на площади 4 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал.