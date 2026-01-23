Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тобольске вспыхнул пожар в квартире в многоэтажке

В Тобольске вечером 22 января произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Информацию подтвердили в группе пожарно‑спасательного отряда № 8 во «ВКонтакте».

После вскрытия двери квартиры спасатели оперативно справились с огнем.

В Тобольске вечером 22 января произошел пожар в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Информацию подтвердили в группе пожарно‑спасательного отряда № 8 во «ВКонтакте».

«Сегодня в восемь часов вечера поступило сообщение о пожаре по адресу: Тобольск, 6 микрорайон, дом 19. Пожар произошел в квартире на пятом этаже 9‑этажного дома», — сказано в сообщении. Огонь удалось локализовать на площади 4 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей никто не пострадал.

Спасатели вскрыли дверь квартиры и оперативно ликвидировали огонь. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке.