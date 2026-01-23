«Взял шнурок и трость и начал душить»: пикник на берегу закончился для одного из приятелей смертельным исходом

В Иркутске вынесен приговор по делу об убийстве и укрывательстве преступления, в котором участвовали несколько человек. 38-летний мужчина и 33-летняя женщина признаны виновными в убийстве 32-летнего потерпевшего. В августе 2024 года, во время распития спиртных напитков на берегу реки, между участниками возник конфликт. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчина избил потерпевшего руками и ногами, после стал душить его с помощью шнурка и трости. В этот момент женщина помогала напавшему.
— После того как потерпевший был мертв, обвиняемые сбросили его тело в воду. Позже осужденный, опасаясь, что труп может быть обнаружен, вернулся и привязал к нему мешок с камнями. Однако соучастница преступления сообщила в полицию о случившемся и написала явку с повинной, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщину к 12 годам и 7 месяцам в колонии общего режима. Соучастникам, укрывавшим преступление, назначено условное наказание сроком на год с испытательным сроком 2 года. Все осужденные признали свою вину.