«Взял шнурок и трость и начал душить»: пикник на берегу закончился для одного из приятелей смертельным исходом

В Иркутске вынесен приговор по делу об убийстве и укрывательстве преступления, в котором участвовали несколько человек. 38-летний мужчина и 33-летняя женщина признаны виновными в убийстве 32-летнего потерпевшего. В августе 2024 года, во время распития спиртных напитков на берегу реки, между участниками возник конфликт. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчина избил потерпевшего руками и ногами, после стал душить его с помощью шнурка и трости. В этот момент женщина помогала напавшему.