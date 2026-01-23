Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Взял шнурок и трость и начал душить»: пикник на берегу закончился для одного из приятелей смертельным исходом

В Иркутске осудили группу лиц за убийство знакомого и укрывательство преступления.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске вынесен приговор по делу об убийстве и укрывательстве преступления, в котором участвовали несколько человек. 38-летний мужчина и 33-летняя женщина признаны виновными в убийстве 32-летнего потерпевшего. В августе 2024 года, во время распития спиртных напитков на берегу реки, между участниками возник конфликт. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчина избил потерпевшего руками и ногами, после стал душить его с помощью шнурка и трости. В этот момент женщина помогала напавшему.

— После того как потерпевший был мертв, обвиняемые сбросили его тело в воду. Позже осужденный, опасаясь, что труп может быть обнаружен, вернулся и привязал к нему мешок с камнями. Однако соучастница преступления сообщила в полицию о случившемся и написала явку с повинной, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщину к 12 годам и 7 месяцам в колонии общего режима. Соучастникам, укрывавшим преступление, назначено условное наказание сроком на год с испытательным сроком 2 года. Все осужденные признали свою вину.