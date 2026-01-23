Прокуратура выявила массовые нарушения при автобусных перевозках в Хабаровске

Прокуратура в Хабаровске проверила соблюдение законодательства при организации пассажирских перевозок. Поводом для проведения надзорных мероприятий послужила произошедшая в ноябре прошлого года авария с участием маршрутного автобуса Nº 40, сообщает в Telegram-канале (18+) прокуратура Хабаровского края.
Проверкой охвачены организации, осуществляющие перевозки по наиболее крупным маршрутам в Железнодорожном районе г. Хабаровска.
Установлено, что выпуск транспортных средств на линию осуществлялся рядом перевозчиков без тахографа с превышением предельного допустимого срока их эксплуатации. Пути следования автобусов не соответствовали утвержденному маршруту.
Выявлены нарушения трудовых прав работников на своевременную выплату заработной платы, а также обеспечение средствами индивидуальной защиты.
В некоторых случаях медицинские кабинеты для проведения осмотров водителей не были оснащены в соответствии с нормативными требованиями.
Прокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска внесла представления руководителям четырех организаций, а также возбудила в отношении юридических и должностных лиц дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ч.ч. 2, 5 ст. 11.33 КоАП РФ (нарушение порядка использования автобуса), ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (нарушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа).
Виновным назначены штрафы на общую сумму 183 тыс. рублей, еще 6 дел об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.
После вмешательства прокуратуры работникам организаций уже произведены доначисления заработной платы в связи с нарушением срока ее выплаты. Пять виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.
Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что на железнодорожном переезде в районе Ореховой сопки в Хабаровске произошло столкновение грузового поезда с пассажирским автобусом. В автобусе находились три пассажира и водитель, все были доставлены с травмами в медицинские учреждения.