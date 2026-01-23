Прокуратура выявила массовые нарушения при автобусных перевозках в Хабаровске

Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что на железнодорожном переезде в районе Ореховой сопки в Хабаровске произошло столкновение грузового поезда с пассажирским автобусом. В автобусе находились три пассажира и водитель, все были доставлены с травмами в медицинские учреждения.