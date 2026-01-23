Минздрав Приморья рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

По данным пресс-служба Минздрава Приморья, утром на обходе, было принято решение о дополнительной диагностике для дальнейшей стабилизации состояния и лечения пациентов, а также о связи с родственниками и информировании их по желанию пациентов. Было дано распоряжение провести телемедицинскую консультацию с Краевым центром. Решено, что все пациенты больницы в тяжелом состоянии и стабилизации должны быть переведены в учреждения третьего уровня и в максимально короткие сроки проконсультированы с федеральными институтами.