Минздрав Приморья рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

После столкновения туристического автобуса с грузовым длинномером в районе посёлка Барабаш в Приморье медицинскую помощь получают пять человек. Три женщины находятся в Хасанской центральной районной больнице, ещё двое пациентов направлены во Владивостокскую клиническую больницу № 2, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«Среди пациентов — одна женщина в крайне тяжёлом состоянии, она прооперирована, характер травм очень серьёзный. Ещё два человека после операций находятся в реанимации», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Приморья Евгения Шестопалова.
Отмечается, что один пациент после обследования не имеет травм и направлен на амбулаторное лечение.
Для оказания квалифицированной помощи будут задействованы телемедицинские консультации с региональными и федеральными специалистами. Утром в пятницу запланирован осмотр всех пациентов, после которого будет принято решение о целесообразности их перевода в медучреждения третьего уровня.
Напомним, авария произошла вечером в четверг, 22 января. Всего в салоне автобуса находились 19 пассажиров. По предварительным данным, причиной ДТП стал занос прицепа грузовика на повороте. В результате происшествия погибли три человека. Минздрав сообщил, что среди погибших нет граждан Китайской Народной Республики.
За рулём грузового автомобиля находился гражданин КНР со стажем управления более шести лет. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и потребовал представить доклад о ходе проверки.
Обновлено. 11.27.
По данным пресс-служба Минздрава Приморья, утром на обходе, было принято решение о дополнительной диагностике для дальнейшей стабилизации состояния и лечения пациентов, а также о связи с родственниками и информировании их по желанию пациентов. Было дано распоряжение провести телемедицинскую консультацию с Краевым центром. Решено, что все пациенты больницы в тяжелом состоянии и стабилизации должны быть переведены в учреждения третьего уровня и в максимально короткие сроки проконсультированы с федеральными институтами.