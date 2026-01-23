В Красноярске завели дело на «трафаретчика» за рекламу наркомагазинов

В Красноярске завели уголовное дело на «трафаретчика» за рекламу интернет-магазинов, продающих запрещенные вещества. В пресс-службе полиции уточнили, что это первый в правоприменительной практике региона случай, когда подобные действия квалифицированы не как административное правонарушение, а как уголовно наказуемое деяние.
Подозреваемому 30 лет. Он наносил на поверхности зданий и строений аэрозольной краской запрещенную информацию и сбегал, стараясь остаться неузнанным. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным — и вот уже молодой человек сидит в кабинете следователя и рассказывает, что сделал 20 надписей в Железнодорожном районе. Взяли его с поличным.
Судя по его расслабленному виду (на оперативной записи), он еще не осознал реальности происходящего. А ведь по статье УК «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере» ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Наркополицейские продолжают установлению иных лиц, причастных к деятельности данных наркомагазинов.