В Красноярске завели дело на «трафаретчика» за рекламу наркомагазинов

Подозреваемому 30 лет. Он наносил на поверхности зданий и строений аэрозольной краской запрещенную информацию и сбегал, стараясь остаться неузнанным. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным — и вот уже молодой человек сидит в кабинете следователя и рассказывает, что сделал 20 надписей в Железнодорожном районе. Взяли его с поличным.