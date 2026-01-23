В Братске 21-летней пострадавшей в ДТП выплатят компенсацию морального вреда. Авария произошла в 2023 году, когда на девушку, которая переходила дорогу по «зебре» наехал автомобиль. Его водителя признали виновной и оштрафовали на четыре тысячи рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.