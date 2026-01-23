Ричмонд
В Братске 21-летней пострадавшей в ДТП выплатят компенсацию морального вреда

Пострадавшая получила легкие травмы, ей пришлось установить имплант.

Источник: Комсомольская правда

В Братске 21-летней пострадавшей в ДТП выплатят компенсацию морального вреда. Авария произошла в 2023 году, когда на девушку, которая переходила дорогу по «зебре» наехал автомобиль. Его водителя признали виновной и оштрафовали на четыре тысячи рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

— Пострадавшая получила легкие травмы. Ей пришлось установить имплант, так как в аварии у нее был поврежден зуб, — уточняется в материалах дела.

Девушка сообщила, что после ДТП она стада бояться дороги и плохо спать. В свою очередь виновница не предложила компенсации за причиненный вред или оплату лечения. Поэтому девушка обратилась в суд. Он назначил компенсацию в размере 80 тысяч рублей.