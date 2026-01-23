Ричмонд
Обрушившийся ТЦ в Новосибирске ранее был признан безопасным

Во время суда с мэрией в 2018 году была проведена соответствующая экспертиза.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске торговый центр на улице Наумова, 26, который обрушился 21 января, ранее был признан безопасным. Такая информация содержится в материалах Первомайского суда от 10 сентября 2018 года.

— Согласно экспертным заключениям, здание не создает угрозу жизни и здоровья граждан, возведено в соответствии со строительными, градостроительными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности, — говорится в определении суда.

Данное дело касалось спора между предпринимателем Сергеем Турковым и мэрией. Мужчина реконструировал здание гаража в двухэтажный торговый комплекс, хотя разрешения на реконструкцию от районной администрации не получал. Поэтому мэрия просила суд признать здание самовольным строением.

Тогда стороны достигли перемирия, и предпринимателю разрешили ввести объект в эксплуатацию.