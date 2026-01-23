Обрушившийся ТЦ в Новосибирске ранее был признан безопасным

В Новосибирске торговый центр на улице Наумова, 26, который обрушился 21 января, ранее был признан безопасным. Такая информация содержится в материалах Первомайского суда от 10 сентября 2018 года.
— Согласно экспертным заключениям, здание не создает угрозу жизни и здоровья граждан, возведено в соответствии со строительными, градостроительными нормами и правилами, требованиями пожарной безопасности, — говорится в определении суда.
Данное дело касалось спора между предпринимателем Сергеем Турковым и мэрией. Мужчина реконструировал здание гаража в двухэтажный торговый комплекс, хотя разрешения на реконструкцию от районной администрации не получал. Поэтому мэрия просила суд признать здание самовольным строением.
Тогда стороны достигли перемирия, и предпринимателю разрешили ввести объект в эксплуатацию.