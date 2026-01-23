Ричмонд
Домашняя птица и свиньи погибли на пожаре в Хабаровском районе

На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось более часа.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Некрасовке в пригороде Хабаровска во время пожара в деревянном сарае на территории частного хозяйства погибли две свиньи, 20 уток, 20 цесарок и 40 кур, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Пожар произошел на улице Мира, его площадь составила 100 квадратных метров. На ликвидацию возгорания пожарным потребовалось более часа.

— Пострадавших нет. Причины возгорания установят дознаватели МЧС России, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, энергетики в Солнечном районе заплатят 2,9 млн рублей за сгоревший дом.