В Красноярске после обращения к главе СК России завели уголовное дело

Жительницу краевого центра выбросили из окна.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завели уголовное дело после того, как в социальных медиа появилось видеообращение местной жительницы к председателю СК России Александру Бастрыкину.

Девушка рассказала, что в октябре 2024 года молодой человек выбросил ее из окна шестого этажа. Потерпевшая осталась жива, но получила настолько серьезные травмы, что стала инвалидом. Однако, сообщает она, правоохранительными органами в возбуждении уголовного дела отказано.

Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завести уголовное дело, затем доложить о результатах расследования.