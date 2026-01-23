Ричмонд
В еще одном городе Казахстана школам угрожали массовой стрельбой

Авторов рассылки о готовящемся нападении на школы ищет полиция Кокшетау. Правоохранители уже выяснили, что информация является фейковой, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Сообщения о готовящихся атаках на несколько городских школ Кокшетау появились в городских чатах. Перепуганные родители захотели забрать детей с занятий.

В департаменте полиции Акмолинской области заявили о начатой проверке и заверили, что факты не подтвердились. «Распространяемая информация является фейковой и не соответствует действительности. В настоящее время приняты меры по обеспечению безопасности», — сообщили в ДП.

Полицейские ищут авторов рассылки. Горожан призывают соблюдать спокойствие, не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения.