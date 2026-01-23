В еще одном городе Казахстана школам угрожали массовой стрельбой

Сообщения о готовящихся атаках на несколько городских школ Кокшетау появились в городских чатах. Перепуганные родители захотели забрать детей с занятий.
В департаменте полиции Акмолинской области заявили о начатой проверке и заверили, что факты не подтвердились. «Распространяемая информация является фейковой и не соответствует действительности. В настоящее время приняты меры по обеспечению безопасности», — сообщили в ДП.
Полицейские ищут авторов рассылки. Горожан призывают соблюдать спокойствие, не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения.