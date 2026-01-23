Девятилетний Фёдор спас семью от пожара в даче под Новосибирском

В Новосибирской области девятилетний Фёдор предотвратил трагедию, вовремя заметив возгорание в дачном доме и спас свою семью. Благодаря внимательности ребёнка пятеро человек, включая четырёх взрослых, успели эвакуироваться за несколько минут до того, как здание полностью охватило огнём, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошёл рано утром 10 января в дачном посёлке Каменушка под Новосибирском, куда семья приехала на отдых. Около пяти часов утра, когда все ещё спали, Фёдор почувствовал запах дыма и разбудил отца словами: «Папа, по-моему, у нас пожар!». Отец проверил печь и, хотя открытого огня на первом этаже не было, на втором этаже обнаружил густое задымление. Это позволило быстро организовать эвакуацию всех домочадцев.
Огонь распространялся стремительно: уже через несколько минут после выхода людей дом был полностью охвачен пламенем. В результате пострадала дача с баней на первом этаже, общая площадь возгорания составила 24 квадратных метра. По предварительным данным, очаг находился в зоне дымохода печи — причиной стало воспламенение горючих материалов из-за сильного теплового воздействия.
Спасатели МЧС отметили героизм мальчика, назвав его настоящим спасителем семьи. В связи с происшествием МЧС напоминает жителям региона о необходимости мер пожарной безопасности. Чтобы вовремя обнаружить задымление и избежать трагедии, специалисты советуют устанавливать в домах автономные пожарные извещатели, которые подадут громкий сигнал при первых признаках опасности.