Девятилетний Фёдор спас семью от пожара в даче под Новосибирском

Инцидент произошёл рано утром 10 января в дачном посёлке Каменушка под Новосибирском, куда семья приехала на отдых. Около пяти часов утра, когда все ещё спали, Фёдор почувствовал запах дыма и разбудил отца словами: «Папа, по-моему, у нас пожар!». Отец проверил печь и, хотя открытого огня на первом этаже не было, на втором этаже обнаружил густое задымление. Это позволило быстро организовать эвакуацию всех домочадцев.