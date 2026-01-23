Приемная мать в Южно-Сахалинске избила пятилетнюю дочь до комы

Девочку из Южно-Сахалинска доставили в больницу после истязаний приемной матери. Об этом в четверг, 22 января, сообщила пресс-служба управления СК России по региону.
По версии следователей, пятилетний ребенок подвергался избиениям со стороны опекунши около полугода.
— Обвиняемая задержана, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в Telegram-канале ведомства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью.
У девочки врачи зафиксировали гематомы, синяки и ссадины. Она находится в коме, ее состояние оценивают как критическое, сообщил портал Astv.ru.
Отмечается, что два месяца назад девочка уже поступала в больницу с кровоподтеками и гематомами. Тогда информацию передали в органы опеки.
В настоящее время прокуратура проводит проверку.
— Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в Telegram-канале ведомства.
