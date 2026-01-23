Приемная мать в Южно-Сахалинске избила пятилетнюю дочь до комы

Многодетного барнаульца, который годами истязал собственных дочерей, приговорили к 20 годам тюрьмы. Он заставлял девочек часами стоять на коленях, избивал их и насиловал. Чтобы сестры не проболтались, отец угрожал убить их мать. Сам мужчина уверял, что его оклеветали. «Вечерняя Москва» узнала детали этой жуткой истории.