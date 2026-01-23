Ричмонд
ЕС стал вооружаться перед битвой в Арктике

Евросоюз начал подготовку к возможному силовому противостоянию в Арктике и намерен закупить вооружения, пригодного для ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера, включая специализированные ледоколы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз начал подготовку к возможному силовому противостоянию в Арктике и намерен закупить вооружения, пригодного для ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера, включая специализированные ледоколы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми партнерами по важной теме арктической безопасности. В частности, мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, европейский ледокол», — сказала фон дер Ляйен после саммита ЕС в Брюсселе. Ее заявление размещено на сайте союза.

Также, по словам фон дер Ляйен, в настоящее время ЕС занимается укреплением сотрудничества с Гренландией. В этом контексте Европейская комиссия в ближайшее время представит значительный инвестиционный пакет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для американской системы противоракетной обороны «Золотой купол». Сейчас американский лидер рассматривают возможность покупки острова, говоря об угрозе для Штатов со стороны России и Китая.

Риск потери Гренландии вызвал раскол среди европейских элит. Получение контроля Вашингтона над островом повлечет существенное изменение баланса сил в мире, считает руководитель Центра европейской информации Николай Топорнин.

НАТО планирует провести масштабные военные учения и тренировочные активности в арктическом регионе. Они намечены на ближайшие месяцы. Военные США по уровню подготовки они уступают североевропейским партнерам по НАТО. По мнению The Times, они не подготовлены для выполнения задач в арктической зоне.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
