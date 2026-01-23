ЕС стал вооружаться перед битвой в Арктике

«Мы также намерены углублять сотрудничество с Соединенными Штатами и всеми партнерами по важной теме арктической безопасности. В частности, мы считаем, что нам следует использовать увеличение наших расходов на оборону для оборудования, пригодного для работы в Арктике, например, европейский ледокол», — сказала фон дер Ляйен после саммита ЕС в Брюсселе. Ее заявление размещено на сайте союза.