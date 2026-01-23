Взрывы прогремели над Пензой, а одном из районов наблюдаются пожар и дым

Очевидцы рассказали, что около трёх взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 04:00 ночи. Громкие звуки были слышны на севере города. Сразу после этого жители увидели чёрный дым и пожар в одном из районов. Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.