Взрывы прогремели над Пензой, а одном из районов наблюдаются пожар и дым

Очевидцы рассказали, что около трёх взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 04:00 ночи. Громкие звуки были слышны на севере города. Сразу после этого жители увидели чёрный дым и пожар в одном из районов. Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.
По предварительным данным, ПВО отражала воздушную атаку украинских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в районе села Архангельское Шебекинского округа был ранен мирный житель. Пострадавший мужчина был доставлен попутным транспортом в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.
