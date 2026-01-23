Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы прогремели над Пензой, а одном из районов наблюдаются пожар и дым

Взрывы прогремели над Пензой. Жители сообщают о пожаре и дыме в одном из районов города, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы рассказали, что около трёх взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 04:00 ночи. Громкие звуки были слышны на севере города. Сразу после этого жители увидели чёрный дым и пожар в одном из районов. Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.

По предварительным данным, ПВО отражала воздушную атаку украинских дронов. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в результате удара беспилотника по автомобилю в районе села Архангельское Шебекинского округа был ранен мирный житель. Пострадавший мужчина был доставлен попутным транспортом в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.