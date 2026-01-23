В Ростовской области мужчину убили из-за татуировок

По словам свидетелей, в тот вечер в одном из общежитий компания мужчин устроила вечеринку. Вначале все было мирно. Однако позже Петр и Евгений вступили в горячий спор. Петр утверждал, что татуировки «портят тело», в то время как Евгений доказывал, что они могут быть модными, красивыми и символичными.