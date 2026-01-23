В Ростовской области мужчину убили из-за татуировок

В Семикаракорском районе Ростовской области осудили 38-летнего местного жителя, виновного в смерти 29-летнего приятеля. Трагедия произошла после спора о татуировках.
По словам свидетелей, в тот вечер в одном из общежитий компания мужчин устроила вечеринку. Вначале все было мирно. Однако позже Петр и Евгений вступили в горячий спор. Петр утверждал, что татуировки «портят тело», в то время как Евгений доказывал, что они могут быть модными, красивыми и символичными.
Несмотря на попытки других присутствующих их успокоить, после ухода большей части гостей ссора возобновилась и переросла в драку. В результате Евгений скончался. Однако Петр это понял не сразу. С его слов, он думал, что приятель просто уснул.
— Мне казалось, что он спит, — дал потом показания мужчина.
Как следует из информации, опубликованной на сайте районного суда, в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В суде подсудимый полностью признал вину. Петра приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 2 года.
