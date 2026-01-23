Вечером на Академическом мосту в Иркутске столкнулись две иномарки

В Иркутске вечером 22 января 2026 года около 23:00 по местному времени на Академическом мосту произошла авария. На кадрах с ДТП, которые отправили очевидцы, видно, что участниками стали два автомобиля.
— По предварительный информации, водитель белого автомобиля «Ауди» не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутной «Тойотой», — сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Также известно, что водители были трезвые, никто не пострадал. Аварию оформили дорожные комиссары. На дорожную обстановку позднее ДТП сильно не повлияло, заторов на мосту не было.
