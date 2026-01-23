Ричмонд
Вечером на Академическом мосту в Иркутске столкнулись две иномарки

Водитель белого автомобиля «Ауди» не выбрал безопасную скорость и столкнулся с «Тойотой».

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске вечером 22 января 2026 года около 23:00 по местному времени на Академическом мосту произошла авария. На кадрах с ДТП, которые отправили очевидцы, видно, что участниками стали два автомобиля.

— По предварительный информации, водитель белого автомобиля «Ауди» не выбрал безопасную скорость и столкнулся с попутной «Тойотой», — сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Также известно, что водители были трезвые, никто не пострадал. Аварию оформили дорожные комиссары. На дорожную обстановку позднее ДТП сильно не повлияло, заторов на мосту не было.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что пострадавшие от массового отравления в кафе Братска получили 255 тысяч рублей.