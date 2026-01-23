Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Взрывы прогремели над Пензой

Взрывы прозвучали над Пензой. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывы прозвучали над Пензой. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил Telegram-канал Shot.

— Очевидцы рассказали, что около четырех взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 04:00. Громкие звуки слышны были на севере города. Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов. По предварительным данным, средства ПВО отражали воздушную атаку украинских БПЛА, — сказано в публикации.

В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника за три часа над Курской областью. Об этом 22 января сообщило Министерство обороны РФ.

В ночь на 22 января силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Утром 21 января в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией РФ было ликвидировано 75 БПЛА ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше