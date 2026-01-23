Shot: Взрывы прогремели над Пензой

Взрывы прозвучали над Пензой. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что около четырех взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 04:00. Громкие звуки слышны были на севере города. Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов. По предварительным данным, средства ПВО отражали воздушную атаку украинских БПЛА, — сказано в публикации.
В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника за три часа над Курской областью. Об этом 22 января сообщило Министерство обороны РФ.
В ночь на 22 января силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Утром 21 января в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией РФ было ликвидировано 75 БПЛА ВСУ.