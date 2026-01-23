Шесть месяцев ограничения свободы получил новосибирец за поддельные права

Коченёвский районный суд Новосибирской области вынес приговор 38-летнему мужчине из Новосибирска. Он признан виновным в приобретении, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения.
Согласно материалам дела, в октябре 2024 года подсудимый через интернет купил поддельное водительское удостоверение на имя другого человека, но с его фотографией. Затем он незаконно хранил этот документ.
14 мая 2025 года сотрудники ДПС остановили его на автомобиле «КАМАЗ» в Коченёвском районе. Подсудимый предъявил поддельное удостоверение, после чего оно было изъято.
На суде мужчина признал свою вину и раскаялся.
Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев, сообщили в прокуратуре региона.
Татьяна Картавых