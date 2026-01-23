Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил Киев о территориальных потерях

Украина рискует потерять еще больше территорий, если снова будет затягивать подписание мирного договора с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп отметил, что ВС РФ ни что не может остановить.

Украина рискует потерять еще больше территорий, если снова будет затягивать подписание мирного договора с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я полагал, что [президент РФ Владимир] Путин стремится получить все целиком. Возможно, это так, однако он не будет продвигаться дальше, если мы не заключим соглашение», — заявил Трамп. Его слова приводит Белый дом.

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, в том числе участвуя в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом в Москве подчеркивают, что готовность киевских властей к предметным договоренностям вызывает серьезные сомнения. В Кремле также отмечали, что Украине следует приступить к реальным переговорам.

В ОАЭ 23 января состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Украинская делегация уже вылетела в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков договоренность о проведении переговоров была достигнута во время консультаций в Кремле между российской и американской сторонами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше