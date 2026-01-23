Трамп предупредил Киев о территориальных потерях

Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, в том числе участвуя в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом в Москве подчеркивают, что готовность киевских властей к предметным договоренностям вызывает серьезные сомнения. В Кремле также отмечали, что Украине следует приступить к реальным переговорам.