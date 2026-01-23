Трамп предупредил Киев о территориальных потерях

Дональд Трамп отметил, что ВС РФ ни что не может остановить.
Украина рискует потерять еще больше территорий, если снова будет затягивать подписание мирного договора с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я полагал, что [президент РФ Владимир] Путин стремится получить все целиком. Возможно, это так, однако он не будет продвигаться дальше, если мы не заключим соглашение», — заявил Трамп. Его слова приводит Белый дом.
Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины, в том числе участвуя в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом в Москве подчеркивают, что готовность киевских властей к предметным договоренностям вызывает серьезные сомнения. В Кремле также отмечали, что Украине следует приступить к реальным переговорам.
В ОАЭ 23 января состоится трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины. Украинская делегация уже вылетела в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков договоренность о проведении переговоров была достигнута во время консультаций в Кремле между российской и американской сторонами.