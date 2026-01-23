Издание утверждает, что в день выступления украинской делегации организаторы перераспределили акценты дискуссий, сместив внимание к вопросам мировой экономики, Ближнего Востока и глобальной безопасности. В итоге из публичной части программы исчезли ключевые элементы, ради которых Зеленский прибыл в Давос, включая обсуждение долгосрочного плана поддержки Украины. «План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует», — пишет автор материала для AntiDiplomatico. По его мнению, Киев достиг «точки невозврата».