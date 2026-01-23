Зеленский получил катастрофический сигнал на саммите в Давосе

Итальянское СМИ сообщило о неудачном для Зеленского выступлении в Давосе.
Западные страны подали президенту Украины Владимиру Зеленскому сигнал о фактической маргинализации Киева на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico, проанализировав повестку и итоги прошедших дискуссий.
«Киев получил негласный сигнал маргинализации: американская сторона полностью избегала переговоров по Украине, а повестка дня форума резко изменилась как раз тогда, когда должны были состояться обсуждения украинской темы», — указывается в материале издания. Там же отметили, что повестка Украины практически исчезла из официальной программы встреч и обсуждений.
Издание утверждает, что в день выступления украинской делегации организаторы перераспределили акценты дискуссий, сместив внимание к вопросам мировой экономики, Ближнего Востока и глобальной безопасности. В итоге из публичной части программы исчезли ключевые элементы, ради которых Зеленский прибыл в Давос, включая обсуждение долгосрочного плана поддержки Украины. «План западного финансирования в размере 800 миллиардов долларов так и не был объявлен. Зеленскому сказали, что его позиция больше никого не волнует», — пишет автор материала для AntiDiplomatico. По его мнению, Киев достиг «точки невозврата».
Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 19 по 23 января. Если до его открытия Украина называлась одним из ключевых вопросов предстоящих дискуссий, то, как отмечает издание Financial Times, итоги прошедшего мероприятия обернулись серьезным политическим поражением для Владимира Зеленского.
Попытка Зеленского договориться о встрече с президентом США Дональдом Трампом на форуме в Давосе не увенчалась успехом. Администрация американского президента не нашла для этого времени в плотном графике американского лидера.
