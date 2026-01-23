После смертельного ДТП с автобусом в Приморье открыта горячая линия для пострадавших

Горячая линия психологической поддержки организована для пострадавших, участников и родственников погибших в смертельном ДТП с участием туристического автобуса в Приморье, сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
«Организован телефон горячей линии психологической поддержки:
Напомним, туристический автобус столкнулся с грузовым длинномером в районе посёлка Барабаш вечером, 22 января. Всего в салоне автобуса находились 19 пассажиров. По предварительным данным, причиной ДТП стал занос прицепа грузовика на повороте. В результате происшествия погибли три человека. По информации от Минздрава на утро пятницы, состояние троих пострадавших оценивается как тяжёлое и крайне тяжёлое.
За рулём грузового автомобиля находился гражданин КНР со стажем управления более шести лет. Его заключили под стражу. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и потребовал представить доклад о ходе проверки.