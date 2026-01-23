После смертельного ДТП с автобусом в Приморье открыта горячая линия для пострадавших

За рулём грузового автомобиля находился гражданин КНР со стажем управления более шести лет. Его заключили под стражу. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и потребовал представить доклад о ходе проверки.