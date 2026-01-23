Бактерия-убийца: эксперт назвал причину гибели 9 младенцев в Новокузнецке

История печально прославившегося на всю страну роддома № 1 из Новокузнецка ужасает все больше. Проверка выявила проблемы с вентиляцией и грибок на стенах. Эксперты объяснили, что причины трагедии гораздо глубже, что подтверждают истории рожениц.
Почему в роддоме поселилась бактерия-убийца?
Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru указал, что ключевую роль в трагедии сыграл не грибок, а конкретная бактерия и общее состояние больницы.
«Там была бактериальная вспышка, Serratia marcescens, как ее еще называют “палочка чудесной крови” или “капли крови Господа”. Это известный микроб, который в 1917 году был обозначен Всемирной организацией здравоохранения, как один из наиболее опасных возбудитель внутрибольничных инфекций. А грибок, пусть грибок. Тут речь о банальной антисанитарии», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что причина трагедии, в том числе, в грубейших нарушениях санитарно-эпидемиологического режима в медицинском учреждении.
Бактерия Serratia marcescens является опасным внутрибольничным патогеном в родильных домах. Она может вызвать тяжелые инфекции (сепсис, менингит) у новорожденных, а также инфекции у ослабленных рожениц. Проявляется в виде розовых пятен на сантехнике и на поверхностях.
Свое второе название, «чудесная палочка», «палочка чудесной крови» бактерия получила из-за своей особенности: она выделяет особый пигмент красного цвета — продигиозин и может расти на хлебе. Именно выросшая на хлебе колония Serratia marcescens, по мнению специалистов, может объяснить чудо в итальянском городке Больсен, где, по преданию, в 1263 году во время причастия на хлебе выступила «кровь».
Цепь трагедий: от материнского паралича до двойной потери.
Проблемы в роддоме № 1, как выяснилось, носят давний и системный характер. Жительница Новокузнецка Людмила рассказала aif.ru, что в 2023 году ее дочь во время кесарева сечения, которое проводили сотрудники первого роддома, была частично парализована.
«Отнялись руки и ноги, парализовало лицо. … Оставили нити во шве, началось загноение. Дочери грубили и оскорбляли. Полтора года после родов скорая приезжала каждый день», — поделилась женщина.
Попытки семьи добиться объяснений у главврача оказались безрезультатными.
Еще более страшный случай произошел летом 2024 года. Как рассказала родственница Екатерина С., во время родов в этом же роддоме из-за трех обвитий и короткой пуповины погиб ребенок. Молодая мать не справилась с горем и послеродовой депрессией и вскоре умерла сама. В заключении о смерти ребенка, по словам семьи, был указан целый ряд диагнозов.
«Все врачи, которым брат с женой показывали заключение о смерти, считали, что так персонал мог прикрыть свою халатность», — отметила Екатерина.
Родить и выжить: о чем рассказывают роженицы.
Многочисленные отзывы пациенток складываются в удручающую картину. Собеседница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что рожала в в этом роддоме в июле 2025 года. Она утверждает, что инфекцию ребенку занесли уже в медучреждении, но врачи списали все на внутриутробное заражение.
«У всех в один день…» — говорит она.
Другие женщины сталкивались с хамством, некомпетентностью и ужасающими условиями. Айнура в 2021 году после родов осталась на ночь в родблоке «с грязными простынями в крови», а ее новорожденной дочке сломали ключицу.
Анастасия поделилась историей подруги, ребенку которой во время приема родов нанесли тяжелую черепно-мозговую травму: «Уронили ребёнка головой об пол».
Алена несколько лет назад наблюдала в отделении тараканов. Она отмечает, что после жалоб в Минздрав условия ненадолго улучшались, но затем все возвращалось.
Системные сбои, растянувшиеся на десятилетия.
Истории свидетельствуют, что проблемы в медучреждении начались уже давно. Наталья, попавшая в роддом экстренно еще в 2013—2014 годах, столкнулась с отвратительным отношением персонала. Еще тогда, во время беременности, она услышала в женской консультации от другой пациентки, потерявшей ребенка в первом роддоме, фразу: «Не она первая и не она последняя».
Сейчас по факту гибели девяти младенцев Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Виновные понесут ответственность, но это не вернет девять жизней погибших младенцев.