Бактерия-убийца: эксперт назвал причину гибели 9 младенцев в Новокузнецке

Еще более страшный случай произошел летом 2024 года. Как рассказала родственница Екатерина С., во время родов в этом же роддоме из-за трех обвитий и короткой пуповины погиб ребенок. Молодая мать не справилась с горем и послеродовой депрессией и вскоре умерла сама. В заключении о смерти ребенка, по словам семьи, был указан целый ряд диагнозов.