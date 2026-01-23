В Тулуне подросток в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню

Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в воздухе подростка в три раза превышает норму. У нарушителя не было водительских прав, и он уже ранее попадал в поле зрения госавтоинспекторов. Родителям парня грозит штраф, а его самого поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.