В Тулуне подросток в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню

Уровень алкоголя в воздухе 17-летнего нарушителя в три раза превысил норму.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне подросток в состоянии алкогольного опьянения устроил погоню. Во время ночного патрулирования улиц полицейские обратили внимание на микроавтобус, водитель которого начал резко маневрировать. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, на требования остановиться он попытался скрыться.

— После короткой погони автомобиль был остановлен. За рулём находился 17-летний парень, который объяснил, что решил покататься на машине родителей после употребления алкоголя, — уточнили в полиции.

Медосвидетельствование показало, что уровень алкоголя в воздухе подростка в три раза превышает норму. У нарушителя не было водительских прав, и он уже ранее попадал в поле зрения госавтоинспекторов. Родителям парня грозит штраф, а его самого поставили на учёт в отдел по делам несовершеннолетних.