В Пензе из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

ПЕНЗА, 23 января. /ТАСС/. Пожар произошел на нефтебазе в Пензе в результате атаки БПЛА, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий», — написал Мельниченко.

Он напомнил об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов.

