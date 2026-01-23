В Пензе из-за атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

«Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий», — написал Мельниченко.
Он напомнил об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов.
