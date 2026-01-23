Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье после ДТП с тремя погибшими задержан водитель автовоза

Автобус с 19 пассажирами столкнулся с прицепом автовоза на трассе «Раздольное — Хасан».

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае задержан фигурант уголовного дела о смертельном ДТП в Хасанском районе, в результате которого погибли три человека и еще пять пострадали.

Как сообщила полиция Приморья, следственное подразделение отдела МВД России «Хасанский» возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Дежурная часть отдела полиции получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 56-м километре автодороги «Раздольное — Хасан», после чего к месту выехали экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригады скорой помощи и специалисты МЧС. По данным правоохранительных органов, пассажирский автобус марки King Long, в котором находились 19 человек, следовал из поселка Краскино в сторону поселка Раздольное, навстречу ему со стороны Уссурийска двигался пустой автовоз FAW Jiefang.

Установлено, что при выполнении поворота направо 38-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением, из-за чего прицеп выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом. В результате столкновения погибли водитель автобуса и двое пассажиров, ещё пять человек получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

Водителя грузовика, управляющего транспортом в течение шести лет, задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.