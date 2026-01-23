В Приморье после ДТП с тремя погибшими задержан водитель автовоза

Установлено, что при выполнении поворота направо 38-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением, из-за чего прицеп выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом. В результате столкновения погибли водитель автобуса и двое пассажиров, ещё пять человек получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.