В Приморье после ДТП с тремя погибшими задержан водитель автовоза

В Приморском крае задержан фигурант уголовного дела о смертельном ДТП в Хасанском районе, в результате которого погибли три человека и еще пять пострадали.
Как сообщила полиция Приморья, следственное подразделение отдела МВД России «Хасанский» возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
Дежурная часть отдела полиции получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 56-м километре автодороги «Раздольное — Хасан», после чего к месту выехали экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, бригады скорой помощи и специалисты МЧС. По данным правоохранительных органов, пассажирский автобус марки King Long, в котором находились 19 человек, следовал из поселка Краскино в сторону поселка Раздольное, навстречу ему со стороны Уссурийска двигался пустой автовоз FAW Jiefang.
Установлено, что при выполнении поворота направо 38-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением, из-за чего прицеп выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом. В результате столкновения погибли водитель автобуса и двое пассажиров, ещё пять человек получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.
Водителя грузовика, управляющего транспортом в течение шести лет, задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.