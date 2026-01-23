Мошенники запугали и обманули юную омичку на 350 тысяч рублей

Как рассказали в четверг, 22 января 2026 года, в правоохранительных органах, сначала омичке поступил звонок якобы из университета — якобы для оформления удостоверения, а девушка назвала звонившим код из «смс». Дальше история развивалась по известной схеме: мошенники звонили девушке несколько дней и пугали взломом личного кабинета на «Госуслугах», кредитами, подозрением в отношении родителей в финансировании террористов и незаконном обороте наркотиков, уголовным наказанием и обыском.