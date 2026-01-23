Мошенники запугали и обманули юную омичку на 350 тысяч рублей

Как рассказали в четверг, 22 января 2026 года, в правоохранительных органах, сначала омичке поступил звонок якобы из университета — якобы для оформления удостоверения, а девушка назвала звонившим код из «смс». Дальше история развивалась по известной схеме: мошенники звонили девушке несколько дней и пугали взломом личного кабинета на «Госуслугах», кредитами, подозрением в отношении родителей в финансировании террористов и незаконном обороте наркотиков, уголовным наказанием и обыском.
В итоге сначала девочка нашла дома 1 300 евро, по указанию звонивших обменяла их в банке на 112 тысяч рублей и перевела через банкомат на указанные аферистами счета.
Как рассказали в правоохранительных органах, тревогу забил отец девочки, когда она вышла из дома с телефонами и банковскими картами родителей. Мужчина ночью обратился в полицию.
Как оказалось, после новых угроз девушка отправилась к банкомату и перевела с карты отца 235 тысяч рублей. Потом она сообщила, где находится: родные и полиция встретили ее, объяснив, что ее обманули.
Сумма ущерба составила 347 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.