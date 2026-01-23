Ричмонд
В Пензе от атаки ВСУ произошло возгорание на нефтебазе

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о возгорании на нефтебазе в Пензе после атаки беспилотника. Инцидент произошел около 4:00 по местному времени 23 января, информацию глава региона опубликовал в своем аккаунте в telegram-канале.. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

ВСУ атаковали Пензенскую область.

Губернатор заявил, что причиной ЧП стала атака БПЛА на объект топливной инфраструктуры. Он уточнил, что пожар локализуют силы регионального МЧС и специализированных подразделений. «Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий. Напоминаю об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», — написал Мельниченко.

По словам губернатора, обстановка на нефтебазе находится под контролем оперативных служб. Специалисты оценивают масштабы повреждений и возможные риски для близлежащих территорий.

