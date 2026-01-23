В Пензе от атаки ВСУ произошло возгорание на нефтебазе

ВСУ атаковали Пензенскую область.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о возгорании на нефтебазе в Пензе после атаки беспилотника. Инцидент произошел около 4:00 по местному времени 23 января, информацию глава региона опубликовал в своем аккаунте в telegram-канале.. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Губернатор заявил, что причиной ЧП стала атака БПЛА на объект топливной инфраструктуры. Он уточнил, что пожар локализуют силы регионального МЧС и специализированных подразделений. «Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий. Напоминаю об ответственности за распространение фото и видео применения беспилотных летательных аппаратов. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», — написал Мельниченко.
По словам губернатора, обстановка на нефтебазе находится под контролем оперативных служб. Специалисты оценивают масштабы повреждений и возможные риски для близлежащих территорий.