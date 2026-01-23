Кто возглавит российскую переговорную группу в Абу-Даби

Он также отметил, что переговорная группа уже сформирована. В ближайшее время она вылетит в ОАЭ. Переговоры начнутся 23 января, но как говорит украинский президент Владимир Зеленский, они будут идти два дня. При этом в Софведе считают, что новые обсуждения украинского кризиса еще не означают значимый прогресс в достижении мира.