Кто возглавит российскую переговорную группу в Абу-Даби

Переговоры России, США и Украины состоятся 23 января.
Начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ) адмирал Игорь Костюков назначен руководителем российской переговорной делегации для контактов с США и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«В состав группы вошли представители руководства Министерства обороны, возглавляемые начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым», — заявил Ушаков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также отметил, что переговорная группа уже сформирована. В ближайшее время она вылетит в ОАЭ. Переговоры начнутся 23 января, но как говорит украинский президент Владимир Зеленский, они будут идти два дня. При этом в Софведе считают, что новые обсуждения украинского кризиса еще не означают значимый прогресс в достижении мира.