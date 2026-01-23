В российском городе после атаки БПЛА началось возгорание на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Пензе произошёл в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём Telegram-канале, инцидент произошел около четырёх часов утра.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте возгорания работают пожарные расчёты — 46 сотрудников и 14 единиц техники. Губернатор пообещал оперативно информировать о развитии ситуации и напомнил об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов, связанных с применением БПЛА.
Ранее сообщалось, что ПВО России за три часа сбила 22 украинских дрона над Курской областью.
