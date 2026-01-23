Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В российском городе после атаки БПЛА началось возгорание на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Пензе произошёл в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Пожар на нефтебазе в Пензе произошёл в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своём Telegram-канале, инцидент произошел около четырёх часов утра.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте возгорания работают пожарные расчёты — 46 сотрудников и 14 единиц техники. Губернатор пообещал оперативно информировать о развитии ситуации и напомнил об ответственности за распространение фото- и видеоматериалов, связанных с применением БПЛА.

Ранее сообщалось, что ПВО России за три часа сбила 22 украинских дрона над Курской областью.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше