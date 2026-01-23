Суд увеличил компенсации семьям погибших при крушении Ан-24 в Амурской области

«Исковые требования о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично», — указано в материалах суда.
Суд рассмотрел заявления потерпевших, чьи родственники погибли в результате катастрофы под Тындой летом прошлого года. Речь идёт о мужчине и матери женщины, погибшей вместе с дочерью. Ранее они получили выплаты в размере трёх миллионов и одного миллиона рублей соответственно, при этом половина каждой суммы приходилась на компенсацию морального вреда.
Потерпевшие сочли такие выплаты недостаточными и обратились в суд с требованием взыскать с перевозчика по 100 миллионов рублей каждому, а также дополнительно 100 миллионов рублей в пользу восьмилетнего ребёнка мужчины от первого брака. В документах отмечается, что после гибели близких у заявителей диагностировали тревожно-депрессивное расстройство, в связи с чем им потребовалась медикаментозная терапия.
По итогам рассмотрения дела суд принял решение увеличить компенсацию морального вреда. В пользу мужчины взыскали два миллиона рублей, в пользу матери погибшей женщины — три миллиона рублей. Иные требования суд удовлетворил не в полном объёме.
Напомним, пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший рейсом из Благовещенска в Тынду, потерпел крушение 24 июля 2025 года при заходе на посадку. На борту находились 48 человек, все они погибли. После катастрофы началось расследование причин происшествия. Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулировали, после чего «Ангара» прекратила выполнение коммерческих рейсов.
