Суд увеличил компенсации семьям погибших при крушении Ан-24 в Амурской области

Потерпевшие сочли такие выплаты недостаточными и обратились в суд с требованием взыскать с перевозчика по 100 миллионов рублей каждому, а также дополнительно 100 миллионов рублей в пользу восьмилетнего ребёнка мужчины от первого брака. В документах отмечается, что после гибели близких у заявителей диагностировали тревожно-депрессивное расстройство, в связи с чем им потребовалась медикаментозная терапия.