Дикий кабан устроил давку на рынке и ранил девочку

В индийском регионе Джамму и Кашмир в субботу вспыхнула паника на рынке в районе Трал округа Пулвама. Дикое животное, предположительно кабан, ворвалось на торговую территорию и напало на людей — пострадали четверо мирных жителей, сообщает Kashmir Age.
По словам очевидцев, атака началась внезапно. Посетители бросились врассыпную и начали прятаться в ближайших магазинах, пытаясь уйти от животного. Наиболее серьезный переполох произошел в районе рынка Хамдания: там среди пострадавших оказалась маленькая девочка. Когда кабан набросился на ребенка, мать попыталась прикрыть дочь и тоже получила травмы.
Всех раненых быстро доставили в районную больницу Трала. В медицинском учреждении сообщили, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.
Власти заявили, что позже ситуацию удалось взять под контроль. Ответственным службам передали предупреждение, чтобы не допустить повторения подобных случаев.
Тем не менее местные жители и владельцы торговых точек продолжают опасаться новых нападений. Они требуют как можно скорее отловить животное и вывести его из района, чтобы инцидент не повторился.
