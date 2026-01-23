Диверсант в женской куртке: под Москвой задержали серийного поджигателя

24-летнего жителя подмосковного города Пушкино задержали по подозрению в поджогах релейных шкафов на железной дороге. Как сообщил источник в силовых структурах, молодой мужчина совершил преступления под руководством «куратора из Украины». Что его ждет и как происходит вербовка, выяснил корреспондент aif.ru.
Схема вербовки: от идеологии до обещаний заработка.
Расследования серии поджогов по всей России выявляют единый сценарий вовлечения исполнителей. Преступники получают задания от анонимных кураторов, которые находят их чаще всего через мессенджеры.
На этой неделе стало известно, что в Подмосковье был задержан 24-летний житель Пушкино. Источник в правоохранительных органах рассказал aif.ru: «На допросе молодой человек признался, что вел переписку в мессенджерах с лицом, которое активно поддерживает Вооруженные силы Украины. Поддавшись на его уговоры, задержанный согласился поджечь объекты транспортной инфраструктуры». В этом случае мотивацией выступала не финансовая выгода, денег задержанный не получил, а идеологическое влияние.
Еще один яркий пример — задержание в декабре 2025 года в Москве подростка 2008 года рождения. Как сообщила пресс-служба транспортной полиции, несовершеннолетний согласился совершить поджог релейного шкафа около станции Ситенка по заданию анонимного куратора, «который пообещал заплатить 50 тысяч рублей». Однако, совершив преступление, исполнитель денег так и не получил.
Методы работы и профиль исполнителей.
Исполнители, идущие на преступления, часто относятся к социально уязвимым группам или имеют психологические проблемы. Московский подросток скрывался после поджога в квартире приятеля. Поджигатель из Пушкино, по имеющимся данным, «увлекался членовредительством, у него есть соответствующие шрамы на лице и шее» и вёл «аккаунты деструктивной направленности» в соцсетях.
Кураторы убеждают завербованных, что им ничего не будет за их преступления, поэтому молодые юноши и девушки, попавшие под влияние, могут воспринимать происходящее как некий квест.
Тот же 24-летний задержанный из Пушкино, выполняя задание, скрывался на чердаках многоквартирных домов и перебирался по крышам, менял одежду, в том числе, использовал мамину красную куртку. Его куратор заранее уверял, что «правоохранительным органам не удастся его задержать, если он будет четко следовать инструкциям». Однако на практике большинство исполнителей быстро задерживают. Наказание за преступление неминуемо.
Хотели заработать денег, а заработали срок.
Иногда диверсии совершаются группами, собранными ради финансовой выгоды. Так, в декабре Краснодарский краевой суд вынес приговор четверым местным жителям: Семену Шипулину, Арману Айрапетяну, Даниилу Евсееву и Максиму Яглову. Суд установил, что в декабре 2022 года Шипулин получил предложение о заработке на поджогах и вовлек остальных.
«9 декабря 2022 года подсудимые совершили поджог релейного шкафа недалеко от ЖД станции “Лорис”, получив за это денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. 13 декабря 2022 года на железнодорожной станции “Краснодар — Сортировочная” совершили поджог кабины машиниста локомотива, за что получили денежное вознаграждение в размере 100 000 рублей», — гласит приговор.
За эти преступления суд назначил исключительно строгие наказания по статье о диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ): Шипулину, Айрапетяну и Евсееву — по 15 лет колонии строгого режима с первыми тремя годами в тюрьме, Яглову — 13 лет на тех же условиях.
Отдельные случаи складываются в тревожную общероссийскую статистику. Как сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин, в 2025 году «задержано за совершение диверсий на объектах транспорта и поджогов транспортной инфраструктуры более 300 человек».
Калинкин отметил, что «более половины задержанных — свыше 150 человек — являются несовершеннолетними». Это указывает на то, что вербовщики целенаправленно ищут подростков в социальных сетях. Эта категория легко попадает под чужое влияние, ими легко манипулировать.
Правоохранительные органы констатируют, что проблема носит системный и организованный характер, требующий постоянной профилактической и оперативной работы.