Диверсант в женской куртке: под Москвой задержали серийного поджигателя

Тот же 24-летний задержанный из Пушкино, выполняя задание, скрывался на чердаках многоквартирных домов и перебирался по крышам, менял одежду, в том числе, использовал мамину красную куртку. Его куратор заранее уверял, что «правоохранительным органам не удастся его задержать, если он будет четко следовать инструкциям». Однако на практике большинство исполнителей быстро задерживают. Наказание за преступление неминуемо.