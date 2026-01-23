Тело погибшего российского пловца доставят из Турции в Россию 24 января

Напомним, 29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле. Его отсутствие заметили только спустя несколько часов. 20 января найденное в Босфоре тело обнаружили во время очистки морского дна в Стамбуле. Родственники опознали тело, а ДНК-тест подтвердил личность пловца.