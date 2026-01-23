«Захотел и взял!»: молодой омич обокрал работодателя почти на 400 тысяч рублей

В отдел полиции поступило заявление о пропаже дорогостоящих мобильных телефонов со склада распределительного центра на улице Айвазовского. Похитителем оказался сотрудник организации, умыкнувший товар на общую сумму 393 000 рублей.
Как стало известно прибывшим на место происшествия сотрудникам уголовного розыска, кто-то похитил со склада организации три дорогих смартфона. В ходе следствия выяснилось, что причастным к преступлению оказался сменившийся после ночного дежурства 26-летний работник склада. Поиск воришки по месту прописки в Одесском районе результата не дал — жулик давно не проживал на своей малой родине. И все же его удалось найти: в результате оперативных мероприятий полицейские задержали воришку на съемной квартире на улице Ватутина.
К моменту задержания, молодой человек успел реализовать похищенное имущество, получив за него в комиссионном магазине на проспекте Комарова 240 000 рублей. Противоправные действия на допросе у следователя он объяснил так: «Захотел и взял!». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража». Два из трех похищенных телефонов полицейские изъяли. В ближайшее время они будут возвращены законному владельцу.