«Захотел и взял!»: молодой омич обокрал работодателя почти на 400 тысяч рублей

Как стало известно прибывшим на место происшествия сотрудникам уголовного розыска, кто-то похитил со склада организации три дорогих смартфона. В ходе следствия выяснилось, что причастным к преступлению оказался сменившийся после ночного дежурства 26-летний работник склада. Поиск воришки по месту прописки в Одесском районе результата не дал — жулик давно не проживал на своей малой родине. И все же его удалось найти: в результате оперативных мероприятий полицейские задержали воришку на съемной квартире на улице Ватутина.