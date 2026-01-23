«Применить пятую статью»: Трамп предложил испытать НАТО

Трамп предложил за счет НАТО решить проблему с мигрантами в США.
Президент США Дональд Трамп предложил применить пятую статью устава НАТО для защиты южной границы Штатов от нелегальных мигрантов. Политик предположил, что Вашингтон мог бы «подвергнуть НАТО испытанию», чтобы разгрузить американские силы пограничного контроля.
«Возможно, нам следовало бы подвергнуть НАТО испытанию: применить статью 5, заставить НАТО прийти и защитить нашу южную границу от вторжения нелегальных иммигрантов, тем самым освободив большое количество пограничников для выполнения других задач», — посчитал Трамп. Свое мнение он выразил в Truth Social.
Согласно статье 5 Североатлантического договора, в случае вооруженного нападения на одно или несколько государств — членов НАТО предусмотрено применение мер коллективной обороны. Ранее Трамп предпринял серию мер, направленных на максимально возможное сокращение притока новых мигрантов в страну. Если поначалу его политика была сконцентрирована преимущественно на борьбе с нелегальной миграцией, то теперь президент фактически стремится ограничить и легальные каналы въезда.
В середине августа 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился окрасить пограничную стену на рубеже с Мексикой в черный цвет, чтобы под воздействием солнечных лучей она сильнее нагревалась и тем самым затрудняла попытки мигрантов преодолеть это ограждение. Однако пограничная служба все равно зафиксировала большое количество незаконного пересечения границы, свыше 7200 случаев.