В Пензе после атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтебазе

В результате атаки украинских беспилотников в Пензе произошел пожар на нефтебазе. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.
— В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники, — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, добавил глава региона.
Взрывы прозвучали над Пензой. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом ранее написал Telegram-канал Shot. Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 22 украинских беспилотника за три часа над Курской областью. Об этом 22 января сообщило Министерство обороны РФ.
В ночь на 22 января силы противовоздушной обороны уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Утром 21 января в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь над территорией РФ было ликвидировано 75 БПЛА ВСУ.