Обнаружение тела Свечникова в Босфоре назвали чистым везением

Двукратный чемпион мира по плаванию на открытой воде Алексей Акатьев назвал сам факт обнаружения тела в Босфоре редким и неожиданным. Он отметил, что случаи исчезновения людей во время массовых заплывов происходят крайне редко, а поиск в таком проливе обычно осложнен масштабом акватории и течениями.
Также Акатьев напомнил, что плавание на открытой воде относится к экстремальным видам спорта. Даже при высокой подготовке спортсмен остается уязвимым из-за условий среды, дистанции и факторов, которые невозможно полностью контролировать.
Как сообщили источники, проверку провели стамбульские специалисты. Результаты ДНК-экспертизы показали совпадение с данными Свечникова, который числился пропавшим без вести с конца лета прошлого года.
Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа 2025 года. В соревновании, по имеющимся данным, стартовали около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. После этого было начато разбирательство, а поисковые мероприятия некоторое время проводились как на воде, так и вдоль побережья пролива.
