Обнаружение тела Свечникова в Босфоре назвали чистым везением

Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа 2025 года. В соревновании, по имеющимся данным, стартовали около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился. После этого было начато разбирательство, а поисковые мероприятия некоторое время проводились как на воде, так и вдоль побережья пролива.