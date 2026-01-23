Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На нефтебазе в Пензе произошло возгорание в результате атаки БПЛА ВСУ

На нефтебазе в Пензе произошёл пожар в результате атаки украинского беспилотника. Как сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчёты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — пишет Мельниченко в своём телеграм-канале.

Ранее взрывы прогремели над Пензой. Жители сообщали о пожаре и дыме в одном из районов города. Очевидцы рассказали, что около трёх взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 04:00 ночи. Громкие звуки были слышны на севере города. Сразу после этого жители увидели чёрный дым и пожар в одном из районов. Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше