На нефтебазе в Пензе произошло возгорание в результате атаки БПЛА ВСУ

«Около 4 часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают пожарные расчёты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники», — пишет Мельниченко в своём телеграм-канале.
Ранее взрывы прогремели над Пензой. Жители сообщали о пожаре и дыме в одном из районов города. Очевидцы рассказали, что около трёх взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 04:00 ночи. Громкие звуки были слышны на севере города. Сразу после этого жители увидели чёрный дым и пожар в одном из районов. Беспилотная опасность была введена на территории Пензенской области в 01:40.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.