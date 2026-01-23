За изготовление и хранение взрывного устройства осудили жителя Приморья

Молодого человека во Владивостоке осудили за незаконное изготовление и хранение самодельного взрывного устройства. Суд назначил ему реальный срок лишения свободы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Ленинский районный суд Владивостока рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 2003 года рождения. Мужчина в своей квартире на улице Фадеева изготовил взрывное устройство зажигательного действия, используя пиротехнический состав. Самодельное устройство он планировал применить в лесу.
Взрывное устройство нашли и изъяли полицейские во время обыска. Материалы дела были переданы в суд, где действия обвиняемого квалифицировали как незаконное изготовление и незаконное хранение взрывных устройств.
Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденному предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Приговор суда пока не вступил в силу.