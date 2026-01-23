За изготовление и хранение взрывного устройства осудили жителя Приморья

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осужденному предстоит выплатить 50 тысяч рублей штрафа. Приговор суда пока не вступил в силу.