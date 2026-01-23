Орбан заявил, что Украина требует с ЕС 1,5 трлн долларов

«Речь идет о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей 800 млрд долларов в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — 300 млрд долларов. Там также говорится еще о 700 млрд долларов, это военные расходы в течение следующих 10 лет», — заявил Орбан журналистам по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, общая сумма, запрашиваемая Киевом сравнима по эффекту с «взрывом атомной бомбы».