Орбан заявил, что Украина требует с ЕС 1,5 трлн долларов

Орбан возмутился тем, сколько денег рассчитывает Киев получить от ЕС.
Руководство Евросоюза передало лидерам стран ЕС конфиденциальный документ с финансовыми запросами Украины на сумму 1,5 трлн долларов. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Речь идет о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей 800 млрд долларов в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — 300 млрд долларов. Там также говорится еще о 700 млрд долларов, это военные расходы в течение следующих 10 лет», — заявил Орбан журналистам по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе. По его словам, общая сумма, запрашиваемая Киевом сравнима по эффекту с «взрывом атомной бомбы».
Еврокомиссия не отвергла обозначенные Киевом параметры. «Это требование было принято», — сообщил он. Орбан уточнил, что венгерское правительство выступает против этих планов Киева и Брюсселя.
Премьер сообщил, что документ носит гриф конфиденциальности, поэтому он не может публично раскрыть все его положения. Орбан указал, что документ был разослан главам государств и правительств 27 стран ЕС. «Посмотрим, какова будет его судьба», — добавил премьер.
Венгерский премьер напомнил, что, по подсчетам Будапешта, западные государства с 2022 года уже выделили Украине более 193 млрд евро. Кроме того, в ЕС обсуждается план предоставления Киеву в 2026—2027 годах беспроцентного «военного кредита» на 90 млрд евро. По словам Орбана, Еврокомиссия рассчитывает в перспективе компенсировать эти траты за счет возможных репараций от России и использования замороженных российских активов. Венгрия считает такие расчеты нереалистичными и настаивает на пересмотре подходов к финансированию Украины в рамках Евросоюза.
Украинское руководство ранее заявляло о намерении в течение ближайших десяти лет получить «глобальный пакет» помощи на послевоенное восстановление страны в объеме 800 млрд долларов. Предполагается, что данный пакет станет составной частью так называемого мирного плана Киева.
Для продвижения идет получения 800 млрд долларов президент Украины Владимир Зеленский посетил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Однако страны Запада подали ему сигнал о фактической маргинализации Киева. Тема Украины на форуме, заявленная как основная, практически исчезла из официальной программы.