Владелец рухнувшего ТЦ в Новосибирске стал фигурантом дела после гибели человека

Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинение собственнику двухэтажного торгового центра в Новосибирске, где обрушились кровля и перекрытия второго этажа. По данным прокуратуры, дело расследуется как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.
Обвиняемым стал владелец помещения на улице Наумова Сергей Турков. Ему вменяют пункты «а» и «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Речь идет о предоставлении небезопасных услуг, последствиями которых стала гибель человека.
Ранее сообщалось, что Туркова задержали на 48 часов. В пятницу Первомайский районный суд должен определить меру пресечения.
Обрушение произошло в среду. В торговом центре рухнули конструкции крыши на площади около 600 квадратных метров и второй этаж. Предварительной причиной называется скопление снега. Пострадали два человека. Еще одного мужчину спасатели вытащили из-под завалов, однако спасти его не удалось — он умер после реанимационных мероприятий.
Добавим также, что здание ТЦ оказалось самостроем.
