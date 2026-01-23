Владелец рухнувшего ТЦ в Новосибирске стал фигурантом дела после гибели человека

Обрушение произошло в среду. В торговом центре рухнули конструкции крыши на площади около 600 квадратных метров и второй этаж. Предварительной причиной называется скопление снега. Пострадали два человека. Еще одного мужчину спасатели вытащили из-под завалов, однако спасти его не удалось — он умер после реанимационных мероприятий.