В Хабаровском крае пьяная автоледи попыталась откупиться от ДПС за 20 тысяч

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Солнечного района, которую подозревают в приготовлении к даче взятки сотруднику полиции, — сообщает Хабаровский следком.
По версии следствия, в середине декабря 2025 года ночью женщина управляла автомобилем по посёлку Горин и была остановлена инспекторами ДПС ОМВД России по Солнечному району. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения.
Находясь в служебном автомобиле Госавтоинспекции, подозреваемая предложила сотруднику полиции 20 тысяч рублей за то, чтобы в отношении неё не составляли административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Довести свои намерения до конца она не смогла — её действия были пресечены полицейскими.
Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Амурск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по части 1 статьи 30 и части 3 статьи 291 УК РФ. Основанием стали материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.