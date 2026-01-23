В Хабаровском крае пьяная автоледи попыталась откупиться от ДПС за 20 тысяч

Находясь в служебном автомобиле Госавтоинспекции, подозреваемая предложила сотруднику полиции 20 тысяч рублей за то, чтобы в отношении неё не составляли административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Довести свои намерения до конца она не смогла — её действия были пресечены полицейскими.