Мошенники начали «принимать» деньги наличными в Казахстане

«Если раньше они часто использовали дроп-карты, то сейчас их намного меньше, потому что больше года существует антифрод-система. Сейчас преступники умудряются забирать деньги наличными через курьеров», — рассказали на брифинге. Схема проста: мошенники сначала «обрабатывают» свою жертву, а когда становится ясно, что она готова отдать деньги, посылают к ней курьера. Недавно полиции удалось задержать четырех подозреваемых участников такой схемы, и сейчас ведется расследование.