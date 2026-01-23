Ричмонд
Мошенники начали «принимать» деньги наличными в Казахстане

Чтобы не попасться полиции, мошенники начали отправлять своим жертвам курьеров, которые забирают деньги наличными. О том, как работают такие преступные схемы, читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Многие казахстанцы не раз сталкивались с мошенниками. Те постоянно придумывают новые схемы обмана, с помощью которых стараются завладеть средствами своих жертв. Так, например, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности Алматы Еркебулан Койшибаев на брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы рассказал, что только в 2025 году было зарегистрировано более 2500 случаев интернет-мошенничества. Преступники нанесли ущерб казахстанцам на 2,5 млрд тенге, а вернуть удалось лишь около 700 млн тенге.

Мошенники действуют по привычным схемам: представляются сотрудниками банков и полиции, создают фейковые сайты, обманывают людей через торговые площадки в интернете, звонят от имени сотовых операторов. Раньше аферисты старались получить доступ к банковским счетам своей жертвы или вынудить ее перевести деньги, а теперь они стали чаще отдавать предпочтение наличным средствам. Для этого они нанимают дропперов-курьеров.

«Если раньше они часто использовали дроп-карты, то сейчас их намного меньше, потому что больше года существует антифрод-система. Сейчас преступники умудряются забирать деньги наличными через курьеров», — рассказали на брифинге. Схема проста: мошенники сначала «обрабатывают» свою жертву, а когда становится ясно, что она готова отдать деньги, посылают к ней курьера. Недавно полиции удалось задержать четырех подозреваемых участников такой схемы, и сейчас ведется расследование.

Таким образом, мошенники частично уходят в оффлайн, ведь наличные деньги сложнее отследить. Казахстанцам следует сохранять бдительность и помнить, что настоящие сотрудники банков, полиции или других представителей госструктур никогда не будут звонить, рассказывать о мошенниках и предлагать «спасти деньги» или вынуждать перевести их на «безопасный счет».