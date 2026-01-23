Стало известно, когда тело утонувшего пловца Свечникова доставят на Родину

Тело российского пловца Николая Свечникова, погибшего в Турции, планируют доставить в Россию 24 января. Об этом сообщила мать спортсмена Галина Свечникова.
По ее словам, перевозка должна состояться в ближайшие дни, а точная дата похорон пока не определена. Родные и близкие готовятся к организации прощания после возвращения тела на родину.
Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Ему было 29 лет, он являлся кандидатом в мастера спорта. Исчезновение спортсмена заметили спустя несколько часов после старта.
20 января тело, обнаруженное в проливе, нашли во время работ по очистке морского дна в Стамбуле. Родственники опознали погибшего, а экспертиза ДНК подтвердила его личность.
