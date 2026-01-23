Медики стабилизировали состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

Четверо человек, находившихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, получили полный объём необходимых диагностических и лечебных процедур и остаются под контролем медиков. Двое из них подверглись хирургическому вмешательству.
В Хасанской центральной районной больнице находятся три женщины: одна в крайне тяжёлом состоянии, две — в тяжёлом. Проводится подготовка к телемедицинской консультации с главным реаниматологом и хирургом регионального минздрава, а также с федеральным центром. Пациентов планируют перевести в медучреждение краевой столицы.
Всего в аварии пострадали 17 человек. Всем будет предложена дополнительная медицинская помощь. Вице-губернатор Приморского края и председатель правительства региона Вера Щербина заверила, что семьям погибшим будет оказана материальная помощь.
Напомним, 22 января произошло ДТП на автодороге «Раздольное — Хасан» в районе посёлка Барабаш Хасанского района. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автобуса и двое пассажиров. Установлено, что в страшной аварии виновен гражданин КНР, управлявший грузовиком FAW. Он не справился с управлением.
