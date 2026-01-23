Медики стабилизировали состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В Хасанской центральной районной больнице находятся три женщины: одна в крайне тяжёлом состоянии, две — в тяжёлом. Проводится подготовка к телемедицинской консультации с главным реаниматологом и хирургом регионального минздрава, а также с федеральным центром. Пациентов планируют перевести в медучреждение краевой столицы.